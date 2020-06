KHABIB SE ODBIO TESTIRATI NA KORONAVIRUS, POZNATO I ZAŠTO?: ‘Ja trenutno nisam važan…’

Nakon što se pojavila vijest u kakvom se stanju nalazi Khabibov otac, cijeli borilački svijet počeo je slati poruke podrške

Otac i dugogodišnji trener UFC-ovog prvaka Khabiba Nurmagomedova, Abdulmanap, zaražen je koronavirusom i bori se za svoj život u bolnici u Moskvi, a u srijedu je ruski RT Sports objavio kako se Khabib odbio testirati je li i on zaražen opasnim virusom.

On je liječnicima rekao da se ne brinu njime, već da se posvete njegovom ocu.

‘Molimo Alaha da nam ga vrati…’

Prošlog mjeseca Khabib je javno progovorio o teškom stanju u kojem se nalazi njegov otac. U videu na Instagramu je rekao:

“Puno se pisalo o stanju mog oca. On je sada u bolnici u jako ozbiljnom stanju. Zbog koronavirusa je imao komplikacije sa srcem. Ono mu je bilo slabo jer ga je operirao prije godinu dana, a sada je morao na još jednu operaciju i u jako je ozbiljnom stanju. Molimo Alaha da nam ga vrati i zahvalni smo svima koji nam šalju svoju podršku.”

Abdulmanap je početkom svibnja hitno prebačen iz Dagestana u bolnicu u Moskvi jer mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. U bolnici je bio na operaciji srca, nakon čega su ga liječnici zbog ozbiljnosti stanja stavili u induciranu komu iz koje se probudio prošli tjedan, no situacija je i dalje jako ozbiljna.

Borba s koronavirusom

Abdulmanap je nedavno u rodnom Dagestanu prebolio upalu pluća, tamo je testiran i na koronavirus, a nalaz je bio negativan.

U bolnici u Moskvi su ga ponovno testirali i tamo je nalaz bio pozitivan, a opasan virus je glavni uzročnik njegovih problema.

Naglo pogoršanje

Abdulmanap je prije tjedan dana hitno prebačen iz Dagestana u bolnicu u Moskvi jer mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. U bolnici je bio na operaciji srca, nakon čega su ga liječnici zbog ozbiljnosti stanja stavili u induciranu komu iz koje se probudio prošli tjedan, no stanje je i dalje jako ozbiljno.

BREAKING: Khabib's father Abdulmanap Nurmagomedov is in coma according to reports in Russian mediahttps://t.co/uty8pGPkn8 — Denis Geyko (@DenisGeykoRT) May 13, 2020

Abdulmanap je prije nekoliko tjedana u rodnom Dagestanu prebolio upalu pluća, tamo je testiran i na koronavirus, a nalaz je bio negativan. U bolnici u Moskvi su ga ponovno testirali, a sada je nalaz bio pozitivan.

Dirljive poruke

Nakon što se pojavila vijest u kakvom se stanju nalazi Khabibov otac, cijeli borilački svijet počeo je slati poruke podrške.

Javio se i kontroverzni Irac Conor McGregor, koji je poznat po svojem neprijateljstvu s Khabibom. No, odlučio je “zakopati sjekiru” i poslao lijepu poruku.

“Molim se za oporavak Ambdulmanapa Nurmagomedova, čovjeka koji je odgovoran za više borilačke prvake u više disciplina no što možemo znati. Jako su me rastužile vijesti i molim se za obitelj Nurmagomedov”, napisao je Conor.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Poruku je poslao i predsjednik UFC-a Dana White koji je napisao: “Abdulmanap Nurmagomedov je pravi borac koji živi život ispunjen ponosom, časti i poštovanjem. Te vrijednosti je usadio u svojeg sina, svjetskog prvaka Khabiba, u ranoj dobi i kroz cijelu karijeru je bio u njegovom kutu. Znam koliko je Khabib bio blizak sa svojim ocem i rastužile su me vijesti o njegovom trenutnom stanju. Moje misli su s Abdulmanapom i obitelji Nurmagomedov u ovoj teškoj borbi”.

Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. (1/2) pic.twitter.com/ELVPKoEhZF — danawhite (@danawhite) May 13, 2020