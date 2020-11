Slavni MMA borac i UFC-ov prvak u lakoj kategoriji, Daegerstanac Khabib Nurmagomedov (32), povukao se u mirovinu prošlog mjeseca nakon što je obranio naslov pobjedom nad Justinom Gaethjeom.

Khabib se povukao jer se više nije htio boriti bez svojeg oca i trenera Abdulmanapa, koji je ranije ove godine preminuo nakon operacije srca koju je dodatno zakomplicirao koronavirus.

Iako se nakon njegovog povlaćenje u mirovinu neprestano govori da bi se mogao vratiti u kavez, spominjala se mogućnost meča s dugogodišnjim rivalom Conorom McGregorom ili “superborbe” protiv ponajboljeg MMA borca svih vremena Georgesa St-Pierrea, čini se kako Kahabib ne namjerava promijeniti svoju odluku.

Despite Dana White's recent comments, Khabib seems adamant that he is done smashing people in the cage and ready to start smashing the books. 🎓

Source, RT: https://t.co/AoWOyPQleZ pic.twitter.com/mwWWnfD0de

— MMA On Point (@OnPointMMA) November 19, 2020