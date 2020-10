Nije se borio preko godinu dana

U subotu navečer sve MMA zaljubljenike čeka spektakl. Na rasporedu je UFC 254 priredba na kojoj je glavna borba večeri ona između Khabiba Nurmagomedova i Justina Gaethjea. Ulog je naslov prvaka u lakoj kategoriji. Na konferenciji za novinare Khabib je govorio o razlici između dagestanskog stila hrvanja i američkog.

“Mislim da postoji velika razlika. Svjestan sam ja da on zna hrvati, ali hrvati 25 minuta? Baš sam danas rekao Cormieru – kad si se borio posljednji puta sa Stipom Miočićem, zgrabio si jednom njegovu nogu, srušio ga, no brzo ste se vratili na noge. I to je bilo to, završio si. Sve ostale minute proveli ste na nogama. No, velika je razlika između mene i DC-ja. Pokušam li srušiti Gaethjea jednom i on pokaže dobru obranu, ja ću to nastaviti raditi čitavu noć. To je velika razlika između američkog i dagestanskog hrvanja”, poručio je.

Nurmagomedov je u karijeri upisao 28 pobjeda, bez ijednog poraza i neodlučene borbe. Posljednji put borio se 7. rujna prošle godina kada je slavio protiv Dustina Poiriera. Nakon toga trebao je odraditi dugonajavljivani meč s Fergusonom, ali je na koncu zbog izbijanja pandemije koronavirusa ona otkazana.