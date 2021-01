Evo što se događa kad promijeniš cijeli tim, ostaviš sparing partnere koji su te napravili prvakom i spariraš s malom djecom, daleko od stvarnosti.

NEVJEROJATAN PODATAK – PA IMA LI TU PRAVDE? Poirier nokautirao McGregora, ali je u odnosu na Irca zaradio mrvice

To je bio prvi komentar Khabiba Nurmagomedova na poraz njegova najvećeg rivala Conora McGregora u borbi s Dustinom Poirierom. Dagestanac nije dugo čekao na odgovor.

