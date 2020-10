Khabib je završio karijeru sa skorom od 29 pobjeda i niti jednim porazom

Daegestanski MMA borac Khabib Nurmagomedov prošlog vikenda obranio je UFC-ovu titulu prvaka u lakoj kategoriji pobijedivši Justina Gaethjea gušenjem u drugoj rundi i nakon meča objavio da se povlači u mirovinu.

HABIB JE NAKON POSLJEDNJE BORBE IMAO SAMO JEDNU ŽELJU: Ona mu je sad i ispunjena

Khabib se oprostio sa skorom 29-0 i ostat će zapamćen kao iedan od navećih boraca, ako ne i najveći, u UFC-ovoj povijesti. Odluku o odlasku u mirovinu Khabib je donio zbog smrti svojeg oca i trenera Abdulmanapa koji je preminio u srpnju ove godine od posljedica koronavirusa.

PROCURILA INFORMACIJA KOJA BACA TOTALNO NOVO SVJETLO NA HABIBOVU ZADNJU BORBU: ‘On o tome ništa nije pričao’

Glavni razlog

“Bog mi je dao sve i hvala mu na tome, Bog je velik! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Sad, danas, želim reći kako je ovo bila moja zadnja borba, ma nema šanse da se vratim bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja”, rekao je nakon zadnje borbe.

No, čelni čovjek UFC-a Dana White ipak se nada da će se 32-godišnji Khabib predomisliti, a u razgovoru za CBS Sport objasio je i zašto.

Dana White believes Khabib may come back for one more fight. pic.twitter.com/2S2MtFzjDN — ESPN MMA (@espnmma) October 29, 2020

“Khabib i ja smo pričali. Bio je jako emotivan kada je sve bilo gotovo, ali ja imam osjećaj kao da bi mogao ići po skor od 30-0. to je želio njegov otac i mislim da će mu to htjeti ispuniti”, poručio je White.