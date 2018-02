KEKU NIJE JASNO ZAŠTO MODRI TOLIKO NAVALJUJU: ‘Zar bi mi svi trebali kleknuti i igrati ako Dinamo to želi?!’

“Kome je u interesu igrati nogomet na ledu, na -6 ili -10 stupnjeva?! Maksimir je grijan, zašto netko nije razmišljao, kad je već znao prognozu, o promjeni domaćinstva?”, pita se Kek

DIREKTOR NATJECANJA O OTKAZIVANJU DERBIJA RIJEKA-DINAMO: ‘Moglo se igrati, ali sudac je odlučio drugačije. No…’

Derbi između Rijeke i Dinama koji je trebao biti odigran jučer u 17 sati odgođen je zbog zaleđenog terena i jakog vjetra. Tu je odluku donio sudac Batinić, s njim se složio kapetan Rijeke, ali Dinamovci su željeli da se utakmica odigra.

‘Ne bi imalo smisla igrati…’

Svoje mišljenje u vezi cijele situacije dao je i trener Rijeke, Matjaž Kek, koji se slaže s odlukom o odgađanju utakmice:



“Nisam bio za to da se igra. Prije podne dalo se naslutiti da će biti teški uvjeti jer dijelovi terena bili su zaleđeni. U 16 sati smo bili na igralištu, šesnaesterac na južnom golu nije imao mogućnosti da se igra, na ostalom dijelu terena led je popustio od sunca i teren je bio baš dobar. Ali kad zađe sunce ispod zapada, ljudi koji znaju kažu da se u pola sata sve opet zaledi”, rekao je Kek u emisiji Pod stijenama Kantride na Radio Rijeci, a prenosi Večernji list.

Uvjeti za igru su zaista bili loši:

“Ne znam kome bi ta ledena ploha omogućila normalno igranje! A i vjetar je drastično pojačao. Ne bi imalo smisla… kao što ni sad nema smisla govoriti tko je za, tko protiv, to samo netko tko ima osobni interes može potencirati.”

Prozvao i vodstvo lige

Zatim je Keka voditelj upitao otkud toliko podijeljenih mišljenja između Rijeke i Dianama u vezi odgode:

“To se i ja pitam. Ali ključno je da je to bila odluka suca. Htio je naći rješenje da odgovara svima, oni su bili kategorično za, ali nisu me ničime uvjerili da bi to bila ispravna odluka. Mi smo bili spremni igrati u normalnim uvjetima. A što to znači, ako je Dinamo za, zar mi trebamo svi kleknuti i ‘ajmo igrati?! Uvjeti su bili loši u šesnaestercu, a nakon 17.30 bilo bi nemoguće igrati na cijelom terenu.”

Na koncu, slovenski strateg je prozvao i vodstvo lige:

“Kome je u interesu igrati nogomet na ledu, na -6 ili -10 stupnjeva?! Maksimir je grijan, zašto netko nije razmišljao, kad je već znao prognozu, o promjeni domaćinstva? Bih li pristao? Ma meni je svejedno, ionako igramo još dvaput, ja se samo želim baviti nogometom…”