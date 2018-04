KEKU LAKNULO NAKON POBJEDE U PULI: ‘Igrači su napokon shvatili da samo na jedan način mogu do golova’

Rijeka je teškom mukom uspjela svladati vratara Istre.

U susretu 30. kola Prve HNL u Puli su nogometaši Rijeke slavili protiv Istre 1961 s 1-0 golom Zorana Kvržića u 76. minuti. Na taj su način upisali tri boda nakon teškog poraza od Rudeša u prošlom kolu.

RIJEKA BEZ GLAVNIH IGRAČA DOŠLA DO SVA TRI BODA U PULI: Kvržić probio Ivešu nakon brojnih promašaja suigrača

“Najvažnije je bilo danas doći do bodova nakon zadnje utakmice. Nedostajalo je puno igrača, bili smo nervozni i onda radili pogreške koje inače ne radimo. Kada smo bili u puno jačem sastavu smo gubili bodove ovdje u Puli, sada smo slavili. Igrači su shvatili da samo maksimalnim zalaganjem mogu dolaziti do golova i pobjeda, i zato im čestitam. Domaćinu je svaki bod važan, no mi gledamo sebe i do kraja sezone ćemo to nastaviti raditi, rekao je Matjaž Kek poslije susreta, javlja Radio Rijeka.



“Dogodilo nam se kao i u nekoliko zadnjih utakmica da ne uspijemo zabiti gol kada uspijemo stvoriti neke šanse. Znali smo da moramo zabiti ako želimo bodove jer je bilo za očekivati da Rijeka u nastavku dođe do pogotka. Nastavljamo dalje, moramo se nastaviti boriti”, prokomentirao je pa trener Istre Darko rekao je Raić-Sudar.

Rijači u sljedećem kolu dočekuju Osijek, dok Istra ide na noge Lokomotivi.