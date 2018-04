KEK U ZAGREB DOLAZI PO FINALE KUPA, ALI MOGAO BI IMATI PROBLEMA: ‘Nije nemoguće da na gol stane Nwolokor ili Pandur…’

“Zadovoljan sam kako mi momčad raste, a u odnosu na gostovanje kod Hajduka treba ponoviti blok koji postavljamo protivniku”, rekao je Kek

DINAMOV TRENER NAJAVIO POLUFINALE KUPA PROTIV RIJEKE: Jurčević detaljno analizirao suparnika, potom progovorio o pritisku

U srijedu od 17:30 polufinale hrvatskog Kupa igrat će Dinamo i Rijeka. U finalu koje će se igrati 23. svibnja već čeka Hajduk koji je svoje mjesto tamo izborio pobjedom nad Lokomotivom nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

‘Hoću finale’

Utakmicu je najavio slovenski strateg na klupi Riječana:



“Hoću finale, a da bi to izborili, pa još kod Dinama u Maksimiru, za to sutra moramo biti – perfektni. U tom smislu će nedostajati Čolak kojem sam odmah rekao “Kako možeš napraviti tako glupi faul”, ali svejedno sam bio ljut zbog kriterija temeljem kojeg je dobio drugi žuti. Njegov udio u momčadskom pritisku na protivnika je izniman no stvar je jednostavna: ne može Čolak, ulazi netko drugi i idemo dalje”, rekao je Kek koji će najviše problema imati sa odabirom vratara za sutrašnji susret.

“Slugu muči viroza, a Prskala ukočena leđa tako da… Nije nemoguće da sutra na gol stane ili David Nwolokor koji je na Poljudu bio na klupi ili 18-godišnji Ivor Pandur koji je dobro branio na turniru u Viareggiu”, rekao je Kek, a prenosi 24 sata.

‘Nema nepoznanica’

“Zadovoljan sam kako mi momčad raste, a u odnosu na gostovanje kod Hajduka treba ponoviti blok koji postavljamo protivniku, ali i biti znatno bolji u izlasku prema protivničkom golu”, dodao je Kek te izjavio kako je itekako svjesan Jurčevićevih kvaliteta.

“Nema nepoznanica između nas i Dinama, novost može biti jedino eventualna taktička nijansa u jednoj ili drugoj momčadi, ali to je trenerski posao, a ono što mi igrači želimo obaviti je samo jedno: na Maksimiru izboriti finale. To je jedini cilj”, dodao je Grahovac.

Dinamo je u posljednjem međusobnom srazu poražen na Rujevici sa 4-1.