KEK PROKOMENTIRAO SPORNE SITUACIJE: ‘Itekako su utjecale na događaje na terenu…’

Prvi gol je pao iz zaleđa, a penal i crveni bili su u najmanju ruku sporni.

U susretu 8. kola hrvatskog prvenstva nogometaši Lokomotive bili bolji od Rijeke s 2-0. Zagrepčani su tako nanijeli Rijeci prvi poraz u sezoni i to na otvorenju stadiona u Kranjčevićevoj s novim travnjakom. Lokomotiva je povela u 26. minuti, kada je udarac Burića u mrežu glavom skrenuo Toni Datković iz sumnjive pozicije.

U 52. minuti nakon prodora Dejana Radonjića, Roberto Punčec je zaustavio loptu, a sudac Strukan je dosudio sumnjiv kazneni udarac i isključio braniča Rijeke. No, udarac Radonjića s bijele točke obranio je Sluga. No, niti on nije mogao u 71. minuti zaustaviti udarac Llirima Kastratija.

Teško biti pametan

SUDAC UNIŠTIO RIJEKU: Pogledajte sporni gol iz zaleđa, ali i situaciju u kojoj je dosudio penal i braniču pokazao crveni

“Teško je biti pametan nakon ovakvog poraza. Neke odluke su itekako utjecale na događaje na terenu, mi nismo zabili golove, oni jesu i ja im čestitam. Moramo se svi skupa izvući iz ove negativne serije, bilo je teško nakon crvenog kartona, a sporne situacije neka analiziraju oni koji su za to zaduženi. Imamo problema prema naprijed, puno igrača je nedostajalo, ali stojim iza njih i gledam prema sljedećoj utakmici u kupu”, rekao je Matjaž kek poslije utakmice, javlja Radio Rijeka.

Trener Lokomotive Goran Tomić imao je razloga biti zadovoljan pogotovo jer je njegova momčad izbila na drugo mjesto iza Dinama.

“Utakmica koja je pokazala gdje smo u odnosu na naše najbolje ekipe u prvenstvu. Rijeka je bolje otvorila dvoboj, kasnije je to bilo dosta izjednačeno i mogu biti ponosan na svoje igrače jer su gledajući ukupni dojam zaslužili pobjedu. Sporne situacije ne mogu komentirati jer nisam najbolje vidio”, rekao je Tomić.