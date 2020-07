KEK PROGOVORIO O DOLASKU U DINAMO I REKAO KAKO STOJE STVARI: ‘Kad sam vidio što se piše pomislio sam; Majko mila, krenulo je…’

Kek je s Rijekom osvojo naslov pobjednika Prve hrvatske nogometne lige 2017. godine

Slovenski izbornik Matjaž Kek uskoro bi trebao postati novi trener zagrebačkog Dinama. U četvrtak su iz kluba s Maksimira potvrdili da su pregovori s Kekom, koji je s Rijekom osvojio 1. HNL 2017. godine, u tijeku.

PROMJENE NA MAKSIMIRU: ‘Ako je tako onda Jovićevićeva smjena nije imala smisla. Kek? U Dinamu ne bi imao ono što je u Rijeci’

Momčad će do kraja sezone voditi Zoran Mamić, koji je nedavno naslijedio smijenjenog Igora Jovićevića, a plan Modrih je da tu funkciju u sljedećoj sezoni preuzme slovenski stručnjak.

DINAMOV ČELNIK OGLASIO SE OKO DOVOĐENJA KEKA: ‘On je naš prvi izbor, krenuli smo u pregovore, stiže vrlo brzo’

“On je definitivno profil trenera kakvog želimo na klupi, smatramo da bismo s njime napravili dodatni iskorak u Europi i nastavili biti prvaci u Hrvatskoj. Ne mogu reći da smo već definitivno dogovorili, ali pregovaramo. Moglo bi se sve dogoditi vrlo brzo”, otkrio je član Dinamove Uprave Krešimir Antolić.

‘Kako sam? Pa cirkus!’

U petak se o toj temi oglasio i sam Kek koji je za Sportske novosti progovorio o svojem mogućem dolasku u Dinamo. Otkrio je i kakva je situacija kod njega kada se pojavila vijest da možda stiže ne Maksimir.

“Kako sam? Pa, cirkus! Trenutačno sam u Sloveniji, pa kad se probila informacija o mom možebitnom preuzimanju Dinama, puno je pitanja, a malo odgovora. Eto, zato sam kazao da je cirkus”, rekao je na početku razgovora Kek koji bi prije preuzimanja Modrih trebao riješiti svoju situaciju sa Slovenskim nogometnim savezom.

“S njima ću razgovarati i danas ili sutra. Meni je to bila prva stvar koju sam htio napraviti. To sam kazao i ljudima u Dinamu. Sve je u redu, možemo o svemu pričati, ali prvo moram popričati s ljudima u Savezu. Ja sam izbornik svoje zemlje, imam ugovor još dvije i pol godine, želim biti milijun posto korektan. Vjerujem da to ljudi razumiju. To su te činjenice. Dinamo je Dinamo, tu uopće ništa ne moramo diskutirati, ali mene ugovor još uvijek veže s reprezentacijom moje zemlje. To je stvar koja se mora riješiti”, rekao je.

Maksimalno korektan prema svima

S obzirom da se zbog pandemije koronavirusa nogometni raspored zakomplicirao i termini natjecanja su promijenjeni, Dinamo će kvalifikacije za Ligu prvaka igrati poprilično brzo, već u rujnu.

“Treba imati razumijevanja i za Dinamo. Ono što ću ponoviti, želim biti maksimalno korektan prema svima. Šteta što se probila ta informacija o mojem preuzimanju Dinama prije nego što sam razgovarao s ljudima iz Saveza. Isto tako znam da novinari rade svoj posao, kao što i ja radim svoj. Poštujem vašu struku, vi ste samo radili svoj posao. Da sam ja novinar, isto bih tragao za informacijom. Ali kad sam jučer ujutro otvorio portale i vidio što piše, prvo sam pomislio: ‘majko mila, krenulo je…’, prokomentirao je Slovenac koji nije mogao dati konkretan odgovor na pitanje kolike su šanse da dođe u Dinamo:

Razgovori sa Savezom

“S obzirom da je bila ova stanka oko pandemije, prije nekoliko dana čuo sam se s predsjednikom Saveza, s kojim zaista imam sjajan odnos, kao i s Aleksandrom Čeferinom. Da, definitivno sve želim napraviti maksimalno profesionalno i korektno, kako dolikuje. Meni isto ne bi bilo drago da mi netko nešto radi iz leđa, a da me ne kontaktira. Ljudi u Dinamu su to razumjeli. Puno sam naučio u nogometu kad se radi o komunikaciji i poštovanju. Zato je bilo logično da prvo razgovaram sa Savezom. Zbog toga ću vam kazati ovako: dok ne odradim sve razgovore sa Savezom, što je jedino korektno i ljudski, neću komentirati priču oko mog mogućeg preuzimanja Dinama. Tako stoje stvari…”

Matjaž Kek is Dinamo Zagreb's first choice for manager, according to Jutarnji list. Ex-Rijeka manager asked @nzs_si to terminate his contact so he can join Croatian football champion. pic.twitter.com/2HXAdLMulG — Ivan Žeželj (@izezelj) July 8, 2020

Za kraj je progovorio i o samom Dinamu.

“Zna se da je Dinamo gigant na našim prostorima. O tome se zaista ne treba pričati. Naravno da je zbog ove pandemije i stanke situacija malo specifična. Sezona praktički starta jako brzo nakon završetka ove, pa se u tome i ogleda specifičnost situacije. No, o tom potom…”, zaključio je.