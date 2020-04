Mnogi su ga vidjeli na klupi umjesto Čačića

Bivši trener Rijeke Matjaž Kek otkrio je što se događalo u Rijeci u trenucima kad je Anti Čačiću izglasano nepovjerenje. Bilo je to nakon remija s Finskom na Rujevici koji je ugrozio odlazak Vatrenih na SP u Rusiji. Kao što je poznato tada je HNS ponudio posao Zlatku Daliću, a ostalo je povijest. Prije nego što je to postalo službeno pojavile su se glasine da bi sadašnji slovenski izbornik mogao preuzeti Vatrene.

“Ne, nikad nije bilo konkretnog kontakta s Hrvatskim nogometnim savezom. Razmišljanja možda je, bio sam na toj utakmici u Rijeci između Hrvatske i Finske, ali još jednom ponavljam nikad me nitko nije nazvao”, kazao je Kek za Sportklub.

Usporedio je i važnost nogometa ba ovim prostorima.

“Hrvatska je kroz povijest imala moć, jake individualce. Ne igra Rakitić, ulazi Brozović. Što se tiče emocije, ona je jača kada je dobar rezultat. Vidjeli ste to na svom primjeru. Osvojili ste srebro na SP-u došlo je pol milijuna ljudi, napravi se neuspjeh, odmah se traži smjena izbornika. Male zemlje ipak proživljavaju rekao bih s više euforije. Tu smo vjerujte slični. Uspjeh je taj koji zbližava”, kazao je. Posvetio je i nekoliko riječi bivšem klubu.

“Rijeka može funkcionirati samo s gladnim igračima, to je jedini način da možeš napraviti dobru momčad i imati dobru igru. Slično je to kod Dinama, prvu sezonu sve super, ali ovo je proljeće eto u Maksimiru upravo to pokazalo”, rekao je Kek.

Za kraj j otkrio i gdje bi jednog dana volio raditi, odnosno u kojoj ligi.

““Iz Maribora sam, na granici s Austrijom, njemački jezik mi je drugi i bila bi to Bundesliga. Ta organizacija, sistem, stručnost, puni stadioni i veličina te lige. To me privlači. Nisam gledao prema Engleskoj, Talijani su mi previše u okovima”, završio je.