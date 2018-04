KEK ODGOVORIO NA MAMIĆEVE PROZIVKE: ‘Nije istina to što govori, ali znam da poštuje moju ljubav prema klubu’

Mamić i Kek ušli su u mali verbalni obračun.

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić održao je u petak konferenciju za novinare gdje je među ostalima progovorio o suđenju na susretu s Rijekom, odnosno kritike koje su upućene an račun Marija Zebeca.

MAMIĆ U ELEMENTU: ‘Vama ostaje samo da me ubijete, a vidjeli ste da sam otporan i na metak’



“Za gospodina Keka i veliki dio vaših kolega koji žele zaprljati pobjedu Dinama kao da ne postoji prvih 45 minuta te utakmice. Rijeka je sa sucem Batinićem prevarila i Dinamo i nogomet u cjelini i to tako što su iscenirali sa sucem da se utakmica ne igra jer nisu mogli igrati Župarić i Kvržić. A ta se utakmica na Rujevici mogla igrati. Nije fer gospodine Kek i gospodine Srećko Jurčić, a ispali su gospoda jer pametno rade, jer Dinamo je kao pobijedio zasluženo, ali ipak da ih malo uprljamo.

Rijeka i Dinamo uz sve druge klubove, osim Hajduka, smo davali obol regularnosti i poštenju i nismo sotonizirali jedni druge niti smo sotonizirali suce. Mi smo najgospodskiji, nikad ne govorimo protiv sudaca. A sad – devet utakmica u ovom prvenstvu je Dinamo oštećen. Devet!

Reći ću vam da su u posljednjih sedam utakmica, izuzev Rudeša i Intera, suci na našim utakmicama dobili pet negativnih ocjena. Od nas ni riječ o tome. Odsad će o tome govoriti i treneri i igrači i Uprava ili će svi, zajedno sa mnom, napustiti klub. Morat će braniti sebe i čast ovog kluba”, poručio je u jenodm dahu.

Kek mu je na to odgovorio.

“Pa valjda smo svi u klubu, od predsjednika Miškovića nadalje, korektno i iskreno priznali zasluženost te Dinamove pobjede. To nitko nije činio spornim. Poznavajući gospodina Mamića i njegovu ljubav prema njegovom klubu, znam da on poštuje mene i moju ljubav prema mom klubu i to da štitim i uvijek ću štititi svoje igrače. Pa makar igrali s Dinamom u Maksimiru!”

Osvrnuo se i na situaciju s Filipom Bradarićem. Kapetan Rijeke je nakon utakmice protiv Dinama napao suca.

“Bojim li se da će dobiti tešku kaznu? Ne razmišljam o tome koliko će utakmica kazne dobiti Bradarić. Bio sam na, blizu, znam što se dogodilo. I mislim da smo mi kao klub krivi što se Bradarić našao tamo nakon utakmice, a već je bio isključen!”