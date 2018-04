KEK NAJAVIO DERBY DELLA UČKA I PORUČIO: ‘Treba nam neka baraba da podvikne i sve ih prodrma’

“Možemo i igrati dobro i pobjeđivati ali: samo ako svi stalno idu na 100%. Ova Rijeka samo tako može do uspjeha”, rekao je Kek

Rijeka u utorak gostuje u Puli kod Istre 1961, a pobjeda je za Kekovu momčad imperativ ukoliko žele ostati u utrci za drugo mjesto. S druge strane, Istra s Cibalijom i Rudešom vodi grčevitu bitku za ostanak te nas sigurno očekuje zanimljiv i čvrst dvoboj.

Riječani žele isprati gorak okus iz usta nakon četiri primljena gola od Rudeša, a utakmicu je najavio Matjaž Kek:

“Pred nama je još jedan regionalni derbi, utakmice koje su uvijek bile neizvjesne, bez obzira koji sastav igrao. Peče nas još uvijek ona prva utakmica u Puli, ali nekad je dobro što utakmice dolaze jako brzo jedna iza druge, pa se odmah može ispraviti ono loše što napravite. Svjesni smo da nismo bili dobri u Kranjčevićevoj, imamo problema sa suspenzijama igrača, ali idemo na pobjedu” rekao je Kek koji neće moći računati na suspendirane Bradarića i Župarića, a Leovac, Prskalo i Pavičić imaju problema s ozljedama.



‘Treba nam baraba’

Popularni Derby Della Učka mogao bi donijeti mnoštvo uzbuđenja:

“Vjerojatno sam bio pretežak na riječima kad sam našu igru u prošlom kolu opisao kao sramotnu, ali sigurno je na travnjaku manjkalo komunikacije među igračima i bilo je previše samodopadnosti. I odmah smo kažnjeni. A ne uđemo li sutra u utakmicu kako treba, opet će nam se to dogoditi. Kad krenu Vojnović, Roce, Zgrablić i ostali, treba se znati postaviti. Prerano smo pomislili da smo formirana momčad, ne može sve biti sređeno i divno dva mjeseca nakon priprema. Dečki stvarno treniraju i rade vrhunski, stojim iza njih jer ja ih treniram i biram momčad pa je odgovornost moja i samo moja. No vidi da nam, kad ne stvari na travnjaku krenu lošije nego što planiramo, fali neki iskusnik-baraba da podvikne, da ih sve prodrma. Možemo i igrati dobro i pobjeđivati ali: samo ako svi stalno idu na 100%. Ova Rijeka samo tako može do uspjeha”, rekao je Kek, a prenosi Radio Rijeka.