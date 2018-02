KEK NAJAVIO DERBI PROTIV DINAMA: ‘Više me brine bura i zaleđen teren nego sudac, a ‘glavu u pijesak’ – nije moja disciplina’

“Mislim da je u redu da se kvalitetno odlučuje uz pomoć tehnologije. Bit će izuzetno teško taj problem u Hrvatskoj rješavati zbog ogromnog nepovjerenja”, rekao je Kek

U nedjelju se igra najveći derbi 23. kola Prve HNL. Na Rujevicu dolazi Dinamo, a utakmica protiv Rijeke počinje u 17 sati.

Dinamo je u prošlom kolu poražen od Hajduka na svom terenu, a Rijeka je Osijeka izgubila sa 2-1. Momčad Matjaža Keka pokušat će doći do prvih bodova ove sezone protiv aktualnog lidera prvenstva pošto je u prvoj utakmici na Rujevici Rijeka izgubila sa 2-0, a na Maksimiru je bilo 3-1 za Modre.

‘Na Rujevici nitko nije favorit’

“Zdravstveni bilten je dobar. Gorgon je počeo trenirati s momčadi, Kvržić trči krugove polako, ali obojica još ne konkuriraju. Liber se vratio iz reprezentacije. Kadar od 18 igrača za utakmicu će se sutra znati”, rekao je Kek u najavi utakmice pa nastavio:



“Dinamo je favorit za prvenstvo, to da, ali na Rujevici nitko nije favorit protiv Rijeke! Zagrepčani imaju provjerenu kvalitetu, napadački dvojac Soudani – Gavranović je, uz ono što Hajduk ima, nešto najbolje u ovoj ligi, ali ja se prvenstveno bavim svojom momčadi.”

Glavni sudac utakmice bit će Damir Batinić koji je već napravio nekoliko težih pogrešaka u prethodnim kolima:

‘Ono u Puli je bio teški cirkus’

“Rekao sam što mislim o suđenju. Moje viđenje – ono u Puli je bio teški cirkus, u Osijeku sam isto iskomentirao, ali oni koji vode sve to skupa i vide da je to bio penal, onda neka im je sa srećom. Ali siguran sam da sudac u nedjelju neće bit u glavnoj ulozi. U onoj utakmici u Puli su odluke koje su presudile utakmicu označili početak naše negativne serije. Nisu svi klubovi u istom odnosu, a ne reagiraju ni svi klubovi isto. Problem je i u nama. A mene više brine bura i zaleđen teren nego sudac. Moramo biti spremni da mu pomognemo, ali ako će pogriješiti, neću šutjeti. No nisam ni ja uvijek u pravu, ali glavu u pijesak, nije moja disciplina”, rekao je Kek.

Osvrnuo se trener Riječana i na najave da bi se VAR mogao pojaviti u našem prvenstvu:

“Za mene bi bilo pametno jedino da se to uvede jer je previše nepovjerenja. Kako opravdanog, tako i neopravdanog. Volio bih da nogomet ostane u domeni ljudske odluke, da ne ide sve prema strojevima. Ali pametniji ljudi od mene odlučuju da nogomet ide u tom smjeru. Mislim da je u redu da se kvalitetno odlučuje uz pomoć tehnologije. Bit će izuzetno teško taj problem u Hrvatskoj rješavati zbog ogromnog nepovjerenja. Ali nisu tu samo suci u pitanju, ima tu puno i ostalih pacijenata. Ja sam za sve novitete što će donijeti više kvalitete i više vjere u nogomet.”