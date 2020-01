KAUBOJI SLOMILI CRNOGORCE U DRUGOM POLUVREMENU, SVIMA JE JASNO ŠTO JE PRESUDILO: ‘Ne mogu reći da se nismo borili…’

Crnogorski reprezentativci Simić i Čavor iznijeli su svoje dojmove nakon prve utakmice na Europskom prvenstvu

Zahvaljujući izvrsnoj igri u drugom poluvremenu Hrvatska je u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu pobijedila Crnu Goru 27:21, čiji su reprezentativci nakon utakmice priznali da je trijumf Kauboja potpuno zaslužen.

“Prvo poluvrijeme je bilo odlično, u drugom smo bili dosta slabi u napadu. Imali smo dosta tehničkih pogrešaka što su Hrvati iskoristili. U prvih 30 minuta smo bili agresivni, igrali smo do kraja, koristili smo svaku šansu, a u nastavku to nismo imali. Protiv ovakve reprezentacije to ne smijemo dozvoliti”, izjavio je crnogorski rukometaš Stefan Čavor.

Crnogorci idu po prolaz

Slično kao Čavor razmišlja i crnogorski vratar Nebojša Simić.

“Dobro smo izgledali u prvom dijelu, borili se, ali onda smo pali. Ne mogu reći da se nismo borili i u nastavku, ali je presudio Duvnjak na prednjem s puno presječenih napada. Napad nam je bio bez rješenja, Hrvati su postigli golove iz kontri i odvojili se, a poslije je sve riješio moj suigrač Marić s pozicije pivota. Nisam, ipak, nezadovoljan, Hrvatska je puno jači protivnik od nas. Pokazali smo zube, ako ovako budemo igrali, mislim da ćemo proći u drugi krug. Želja mi je da se uvijek ovako borimo”, poručio je Simić.