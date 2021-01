KAUBOJI I U KAIRU NASTAVILI SVOJU POZNATU TRADICIJU: Pogledajte što su napravili nakon utakmice

Hrvatska će sljedeći nastup imati u subotu u 18 sati protiv Argentine

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Kairu svladala Bahrein sa 28-18 (13-8).

Tek u svom četvrtom nastupu na ovom SP Hrvatska je odigrala utakmicu u kojoj je dominirala od samog početka. Zahvaljujući trima obranama vratara Šege i preciznom igrom u napadu nakon manje od pet minuta već je bilo 3-0 za Hrvatsku, nakon 10 minuta ta je prednost narasla na 7-1, a potvrda odlične obrane Hrvatske pokazao je i rezultat nakon 20 minuta kada je bilo 9-2.

Očistili iza sebe

Do same završnice susreta Hrvatska je mirno održavala prednost od pet do sedam razlike, da bi se u posljendjih pet minuta Bahrein predao pa je Hrvatska postigla posljednjih pet golova na susretu i na kraju slavila s uvjerljivih 10 razlike.

Poslije utakmice Kauboji su nastavili tradicijom koja traje već nekoliko godina. naime, počistili su za sobom, a o tom je fanove obavijestio dobri duh reprezentacije, fizioterapeut Damir Kajba.

