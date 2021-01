KAUBOJI DOZNALI TKO IH SIGURNO ČEKA U DRUGOM KRUGU: ‘Pred nama je najvažnija, a sigurno i najteža utakmica u skupini’

Hrvatski rukometaši ostvarili su u nedjelju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu u Egiptu svladavši Angolu s 28-20 (12-11) u dvoboju drugog kola skupine C odigranom u Aleksandriji.

METLIČIĆ KOMENTIRAO ČERVAROVE IZJAVE I POTEZ KOJI JE IZNENADIO SVE: ‘Za mene je to neobjašnjivo, to njega treba pitati’

Ivan Čupić je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac utakmice. Pet pogodaka postigao je Ivan Martinović, a po četiri puta su mrežu zatresli Marino Marić i Marko Mamić. Ivan Pešić je imao sedam obrana, a zaustavio je i dva sedmerca. Kod Angole je najefikasniji bio Ferreira s četiri pogotka.

U utorak (18 sati) Hrvatska će igrati posljednju utakmicu u prvoj fazi natjecanja, a u dvoboju za prvo mjesto i važna dva boda suparnik će im biti Katar koji je u nedjelju s 31-29 svladao Japan i tako došao do maksimalna četiri boda.

“Sigurno dobra ekipa. Igrači koji znaju igrati rukomet, a bit će to dobar ispit a našu obranu. Ako želimo napraviti neki rezultat moramo odigrati dobru utakmicu s Katarom i primiti nešto manje golova”, rekao je Marko Mamić dan prije utakmice s Katarom.

We see both nail-biting encounters and big wins as round 2 at #Egypt2021 comes to an end. The full roundup of the day's results ⬇️ pic.twitter.com/6CR4EUQB4A

— International Handball Federation (@ihf_info) January 17, 2021