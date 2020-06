KATASTROFALNE VIJESTI ZA BARCELONU, OZLIJEDIO SE LIONEL MESSI: U borbu za naslov ulaze bez najboljeg nogometaša na svijetu?

Najbolji nogometaš Barcelone Lionel Messi ozlijedio se na treningu svojeg kluba i mogao bi propustiti prvu utakmicu svojeg kluba nakon pauze zbog pandemije koronavirusa.

Prema pisanju brojnih španjolskih medija, Messi je osjetio snažnu bol u desnoj nozi, a TV3 je objavio da se radi o povredi mišića natkoljenice te da je odmah otišao na liječničke preglede koji su pokazali da će se morati oporavljati barem deset dana.

Messi didn't train today due to muscle problems in his adductor. The Argentine underwent an MRI test yesterday to find out the exact extent of the injury that makes him doubtful for the game against Real Mallorca. [cat radio] pic.twitter.com/iuJD1XqCbG

