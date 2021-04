KATASTROFA ZA LEGENDARNOG VATRENOG: Otkriveno što Milan namjerava s Marijom Mandžukićem i neće mu se svidjeti

U Milanu, prema napisima i tvrdnjama tamošnjih medija i stručnjaka, nisu zadovoljni Mandžukićem

Iako je došao kao slobodan igrač bez odštete, Mario Mandžukić bio je najzvučnije zimsko pojačanje AC Milana, ali može se reći i Serie A općenito, s obzirom na to koliko se o njegovom dolasku pisalo po tamošnjim medijima.

Međutim, Mandžukić se u Milanu nije naigrao. Krenuo je polako, kao rezervni igrač, ali nikako nije uspijevao uhvatiti formu i nakon svega je još ozlijedio gležanj i mišić, zbog čega je i dalje izvan pogona. Skupio je svega pet nastupa, ali kada se sve pobroji na terenu je proveo tek 76 minuta.

U Milanu, prema napisima i tvrdnjama tamošnjih medija i stručnjaka, nisu zadovoljni Mandžukićem i vrlo vjerojatno će napustiti klub po isteku ugovora. Mandžukićev ugovor vrijedi do kraja svibnja, a bio je vrijedan 1.8 milijuna eura, no čini se da Milan neće aktivirati klauzulu o produljenju na još godinu dana.

“Milan neće produljiti četveromjesečni ugovor s Mario Mandžukićem koji završava krajem svibnja. Rossoneri imaju opciju produljenja ugovora do ljeta 2022., ali to neće napraviti jer tehnički direktor Paolo Maldini i sportski direktor Frederic Massara nisu zadovoljni s Hrvatom”, objavio je to na Twitteru Nicolo Schira, stručnjak za transfere.

Da je Mandžukić kojim slučajem zadovoljio dobio bi ugovor na još godinu dana i to u vrijednosti od 3.6 milijuna eura, ali čini se da od toga neće biti ništa.