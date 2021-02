Nogometaši Leicestera preokretom su došli do pobjede 3-1 (0-0) nad Liverpoolom u prvoj utakmici 24. kola engleskog prvenstva odigranoj u subotu na stadionu King Power.

Liverpool je bio bolji u prvom poluvremenu, ali tu nadmoć nije uspio materijalizirati sve do 67. minute kad je Mohamed Salah postigao pogodak nakon sjajnog dodavanja Roberta Firmina. Gosti su držali tri boda u rukama do 79. minute da bi se njihove nade o prekidu gubitničkog niza rasplinule u šest minuta u kojima je Kloppova momčad primila tri pogotka.

U 79. minuti je izjednačio Maddison, nakon što je pogodak prvo poništen pa ipak priznat nakon dodatne provjere VAR-a. Dvije minute poslije, na 20 metara od gola, sudarili su se Liverpoolov vratar Alisson Becker i novopridošli turski stoper Kabak u pokušaju da izbiju loptu koju je mirno pokupio Jamie Vardy i poslao u mrežu.

Liverpool have lost three consecutive Premier League games for the first time under Jurgen Klopp. 😱 pic.twitter.com/SNU3urHWZH

Pobjedu Leicestera zapečatio je Barnes koji je pobjegao Kabaku i s lijeve strane ušao u kazneni prostor te svladao nemoćnog Alissona.

Leicester je privremeno sa 46 bodova zasjeo na drugo mjesto, s jednim bodom više i utakmicom više od Manchester Uniteda. Na vrhu je Manchester City s 50 bodova, ali i dvije utakmice manje od Leicestera. Liverpool je doživio treći uzastopni poraz i ostao na četvrtoj poziciji s 40 bodova. Iza njega su sa po 39 bodova i utakmicom manje Chelsea i West Ham.

💯 – Jamie Vardy (81 goals – 19 assists) becomes the 7th player to be involved in a century of PL goals after their 30th birthday @vardy7 Teddy Sheringham Frank Lampard Ian Wright Ryan Giggs Alan Shearer Gianfranco Zola #LEILIV #PL

⏱️ FT | Leicester 3⃣-1⃣ Liverpool

😱 Liverpool lose three Premier League games in a row for the first time since November 2014 when Brendan Rodgers was in charge

😬 Their former boss deals out the misery this time around, beating Liverpool for the first time since being sacked pic.twitter.com/WVEWb6H0PK

— WhoScored.com (@WhoScored) February 13, 2021