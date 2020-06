KATASTROFA KULTNOG NJEMAČKOG KLUBA: Na svojem terenu primili pet golova i uprskali priliku za Bundesligu

Bivši europski nogometni prvak HSV propustio je priliku izboriti plasman u dodatne kvalifikacije Bundeslige nakon što je u posljednjem kolu druge lige na svom travnjaku izgubio sa 1-5 od Sandhausena.

Hamburgu je u posljednjih 90 minuta sezone bio dovoljan i bod kako bi osigurali treće mjesto, međutim momčad Dietera Heckinga je doživjela debakl.

Gosti su već nakon 20 minuta vodili sa 2-0 golovima Van Drongelena (13-ag) i Behrensa (20). Hunt je pogotkom iz jedanaesterca u 62. minuti vratio nadu domaćinu, no uslijedila su još tri gostujuća gola, a strijelci su bili Behrens (84-11m), Engels (88) i Diekmeier (90+3).

90'+4 ⏱️ Sandhausen run riot at the Volksparkstadion to leave HSV's promotion hopes in ruins.#nurderHSV #HSVSVS pic.twitter.com/qDQfqZX3Sq

— HSV English (@HSV_English) June 28, 2020