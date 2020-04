Hrvatski reprezentativac zato bi ovog ljeta mogao otići

Španjolski prvak Barcelona silno je htio prošlog ljeta u svoje redove vratiti Brazilca Neymara. Saga je trajala tjednima. Napadač je čak odbijao trenirati kako bi isforsirao transfer, no na koncu se ništa nije dogodilo. Puno je bilo priča o tome koliko novaca i koga je sve Barca nudila PSG-u. Jedna je objavljena i ove subote.

Mundo Deportivo piše da je Barcelona u jednom trenutku ponudila 130 milijuna eura, Ivana Rakitića, Todiba su još bili spremni poslati Dembelea na posudbu. Posao je propao jer je PSG navodno na sve to tražio još 20 milijuna eura, no Barca nije mogla pristati na to jer je tih dana baš potrošila 120 milijuna eura na Antoinea Griezmanna.

🔍 Rakitic, Todibo, Dembélé cedido y 130 millones, la oferta que hizo el Barça por Neymarhttps://t.co/jyefoaJPT5 por @RogerTorello y @ffpolo — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 4, 2020

No, kako se čini Barca i dalje ne odustaje od bivšeg igrača pa se očekuje da će u idućem prijelaznom roku opet krenuti po njega. Situacije se sada nešto promijenila zbog pandemije koronavirusa pa će biti zanimljivo vidjeti što će se dogoditi.

PSG je za njega u ljeto 2017. dao nevjerojatnih 222 milijuna eura. Taj iznos sada mogu zaboraviti jer su zbog odgoda prvenstva svi klubovi ušli u financijske probleme.