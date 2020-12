Hajduk je do kraja susreta jurio po remi, ali nije uspio zabiti i drugi gol

U gotovo nemogućim uvjetima Rijeka je u derbiju 14. kola Prve HNL na Poljudu pobijedila Hajduk sa 2-1. Hajduk je poveo golom Mije Caktaša iz jedanaesterca u 9. minuti, no Rijeka je okrenula rezultat golovima Stjepana Lončara (40) i Luke Menala (69) ostvarivši sedmu pobjedu na Poljudu u zadnjih pet golova.

RIJEKA SRUŠILA HAJDUK U NEMOGUĆIM UVJETIMA NA POLJUDU: Bijeli savršeno počeli, a onda su se ukazali Lončar i Menalo

“Bilo je teško igrati. Ušli smo dobro u utakmicu, poveli i opet iz individualne greške primili gol. Uvukla se panika. Prvi bih čestitao protivničkoj ekipi kada bi me zasluženo pobijedila. Ali, na ovakav način izgubiti… Za mene je to neprihvatljivo. U drugom poluvremenu smo imali šanse. Našim ofenzivnim igračima treba dosta šansi da zabiju gol. To se mora u budućnosti popraviti”, rekao je poslije utakmice kapetan Hajduka Mijo Caktaš.

“Sigurno bi bilo drugačije da smo na poluvrijeme otišli s vodstvom. Ali, ne smijemo dopustiti ovakve jeftine golove”, dodao je pa se osvrnuo na glo iz penala.

“Znao sam da je teren natopljen i da je opasnost pucati po podu. Odlučio sam pucati po zraku i to mi je uspjelo”, kazao je.