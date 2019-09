RITUAL KAPETANA VATRENIH U MADRIDSKOM DERBIJU: Modrić je prije ulaska u igru učinio nešto neobično, a razlog je prekrasan

Luka Modrić utakmicu nije počeo u prvih 11

Derbi madridskih rivala Atletica i Reala u subotu u sedmom golu Primere završio je 0:0, a bliže pogotku bili su nogometaši Kraljevskog kluba, no vratar Atletica Jan Oblak sačuvao je svoju mrežu netaknutom.

LUKA MODRIĆ VRATIO SE U MADRIDSKOM DERBIJU: Fantastični Slovenac iščupao bod za Atletico, Real prvi na ljestvici

Trener Reala Zinedine Zidane nije htio riskirati s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem u prvom sastavu pa je umjesto njega zaigrao mladi Valverde. Hrvatski kapetan vratio se nakon ozljede i dobio je tek nešto više od 20 minuta u ovoj utakmici.

Lijepi ritual

U igru je Modrić ušao u 68. minuti, a nakon susreta pažnju je privukao njegov ritual prije ulaska na teren.

Malo prije ulaska na teren, dok je slušao upute pomoćnog trenera, kapetan Vatrenih je prvo pogledao, a onda i poljubio svaki od kostobrana prije nego što ih je stavio.

A to je učinio zato jer na kostobranima ima slike svoje obitelji, supruge i troje djece.

AS piše da je to Modrićev ritual prije svake utakmice, no tek se sada za njega doznalo jer kada susrete počinje u prvoj momčadi kapetan Vatrenih fotografije obitelji na kostobranima poljubi u svlačionici.

Snimku tog detalja možete pogledati OVDJE.