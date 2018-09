KAPETAN SLOGE NADA SE DA ĆE IH HAJDUK OSVETITI: ‘Ako Dinamu treba pomoć protiv četvrtoligaša, onda je to smiješno’

View this post on Instagram

Dinamo je upisao 1:0 pobjedu protiv HNK Sloga Mravince i osigurao mjesto u osmini finala Kup, a pogodak s 11m postigao je Budimir! Čestitamo! ⚽️💙💪🏻 // Croatian cup 1/16 finals: HNK Sloga Mravince – GNK Dinamo 0:1 (Budimir 11m) 📸 Pixsell #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #hrkup #football #adidas