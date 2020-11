KAPETAN REAL MADRIDA IZGUBIO ŽIVCE I PROSTAČKI IZVRIJEĐAO BIVŠEG SUIGRAČA: ‘Ustaj, ku**in sine i ne cvili kao štakor’

Španjolski prvak u utorak je s 3:2 na svojem terenu pobijedio talijanski Inter i stigao do prve pobjede u ovosezonskoj Ligi prvaka.

RAMOSU ĆE GOL PROTIV INTERA OSTATI U POSEBNO LIJEPOM SJEĆANJU: Uspjelo mu je nešto stvarno nevjerojatno

Drugi gol za Kraljevski klub protib Nerazzurra postigao je legendarni kapetan, stoper Sergio Ramos, koji je tako stigao do brojke od 100 postignutih pogodaka u dresu Reala.

Dva dana nakon utakmice društvenim mrežama kruži snimka s te utakmice u kojoj je Ramos u glavnoj ulozi, ali ne zbog nekog nogometnog poteza, već zbog svojeg postupka prema bivšem suigraču Achrafu Hakimiju, koji je ljetos preselio iz Reala u Inter za velikih 40 milijuna eura.

Hakimi can become an Inter legend.

In the past, most players bought from Real Madrid have had a significant impact.

So far, he's been performing very well.

I expect it to last long enough.

Gotta hold onto that kid, he has the potential required. pic.twitter.com/jQDkzaOylf

— Nassim (@NassimFootyFP) October 29, 2020