KAPETAN MANCHESTER UNITEDA UHIĆEN U GRČKOJ: Potukao se s engleskim turistima pa se obrušio i na policiju?

Kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire uhićen je na grčkom otoku Mikonosu, javlja Mirror pozivajući se na grčke medije.

Navode kako je tamo otišao na odmor nakon ispadanja od Seville u polufinalu Europske lige te da je ovog četvrtka jer je navodno sudjelovao u tučnjavi ispred jednog lokalnog kafića u kojem se obračunao s engleskim turistima.

Trojica, među kojima je i Maguire, su privedena jer su verbalno vrijeđala, a potom se i fizički obračunala s policijom koja je došla na intervenciju.

Apparently Harry Maguire tried to headbutt their nose but completely missed it, pretty much like his defending. https://t.co/FR49XurGh0

— Liverpool FC 🌍 (@_LiverpooI) August 21, 2020