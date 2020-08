KAPETAN MAN. UNITEDA SE JAVIO NAKON ŠTO GA JE SUD PROGLASIO KRIVIM ZBOG TUČNJAVE U NOĆNOM KLUBU: ‘Samo se tri stvari ne mogu sakriti…’

Kapetan engleskog velikana Manchester Uniteda Harry Maguire osuđen je u utorak na 21 mjesec zatvora uvjetno pred grčkim sudom jer je proglašen krivim po više točaka optužnice nakon sudjelovanja u tučnjavi u jednom noćnom klubu na grčkom otoku Syrusu prošli tjedan.

KAPETAN MAN. UNITEDA DOZNAO KAZNU: Proglašen je krivim zbog tučnjave, pokušaja podmićivanja, napada na službenu osobu i vrijeđanja

Maguire je pred grčkim sudom proglašen krivim zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, pokušaja podmićivanja, napada na službenu soobu te vrijeđanje nakon što je priveden na Mykonosu. Engleski reprezentativac, koji je jedna od tri osobe koja je uhićena nakon svađe s policijom, tvrdi da nije učinio ništa loše.

Manchester United captain Harry Maguire found guilty of repeated bodily harm, attempted bribery, violence against public employees and insult after his arrest on Greek island of Mykonos https://t.co/cn7CPojOCN

