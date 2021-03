Hrvatska je protiv Slovenije otvara kvalifikacije za SP 2022. u Kataru

Hrvatski kapetan Luka Modrić na utakmici protiv Slovenije izjednačio se Darijom Srnom na prvom mjestu vječne ljestvice igrača s najviše nastupa (134) za Vatrene.

“Kad vidim Luku s kolikom željom i motivom dolazi na reprezentativna okupljanja… Dokle god bude tako, on će biti dio ove momčadi. U 36. godini je, a vidimo na kojoj razini igra u Realu. To je samo dokaz koliko je Luka ozbiljan, odgovoran i profesionalan. Nadam se da će, za dobrobit hrvatskog nogometa, na toj razini ostati do Katara”, kazao je povodom toga izbornik Zlatko Dalić dan prije utakmice.

🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT — HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021

Ovaj podatak iznio je i slovenski Delo, koji dodaje kako je Vatreni skočio na 15. mjesto na ljestvici Europljana s naviše nastupa za reprezentaciju.

Uskoro će preskočiti legendarnog Talijana Fabija Canavera (136) i njemačkog golgetera Miroslava Klosea (137). Međutim, nedostižan mu ostaje trojac s najviše nastupa za svoje reprezentacije – Cristiano Ronaldo (170), Gianluigi Buffon (176) i Sergio Ramos (178).

Luka Modrić debitirao ja za Varene na prijateljskoj utakmici s Argentinom 1. ožujka 2006. Najveći uspjeh doživio je na SP-u u Rusiji kada su igrali finale. Ovo će za njega biti posljednji kvalifikacijski ciklus.