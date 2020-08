KAPETAN HRVATSKE MALONOGOMETNE REPREZENTACIJE POTPISAO ZA ŠPANJOLSKOG PRVOLIGAŠA: ‘Nisam im mogao reći ne’

Kapetan hrvatske malonogometne reprezentacije Dario Marinović potpisao je dvogodišnji ugovor sa španjolskim prvoligašem Jimbee Cartagenom.

Marinović je bio ozlijedio ligamente lijevog koljena zbog čega je bio podvrgnut kirurškom zahvatu, no sada je kazao kako je koljeno “u redu”.

“Prije 10 mjeseci sam operiran i sve upućuje na to da je koljeno u redu, da nema nikakvog razloga za brigu”, izjavio je 30-godišnji Dubrovčanin na konferenciji za medije u južnom primorskom gradu Cartageni.

Marinović je bio bez kluba od rujna te se htio vratiti u Španjolsku gdje je igrao za ElPozo Murciju od 2015. do 2018. godine.

TOUR: @ovechkin7 chatting to @ElPozoMurcia_FS players @limafutsal03 Jê and Darío Marinovic today at training. pic.twitter.com/h1f2YSShGa

— Manchester Futsal Club (@MFC_Futsal) April 7, 2016