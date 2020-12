Hajduk je poražen u posljednje tri utakmice u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi

Momčad splitskog Hajduka nakon prvog dijela ove sezone nalazi se na petom mjestu ljestvice Prve hrvatske nogometne lige sa 17 osvojenih bodova u 14 kola.

Bijeli su izgubili svaku od zadnje tri utakmice, a posebno je bolan poraz u zanjem kolu od Gorice, koja je na Poljudu slavila s uvjerljivih 4:2.

Kapetan Hajduka Mijo Caktaš u intervjuu za Dalmatinski portal progovorio je o teškoj situaciji u koju je upao splitski velikan.

‘Takve se stvari ne bi smjele događati’

Na početku razgovora progovorio je o porazu od Gorice.

“Svi smo svjesni da nije bilo dobro. Cijelu utakmicu smo se vraćali, krenuli s ranih 0:1, nakon čega smo se vratili i zabili lijep gol. Dva penala smo im darovali. Jeftino primamo golove, a dosta se mučimo zabiti ih. Igra i nije bila loša, ali teško se cijelo vrijeme vraćati i loviti rezultat. Gorica u prvom poluvremenu nije imala ništa osim tog gola. Nije problem u Gorici. Mi smo i u Varaždinu primili četiri gola. Ne može se reći da nas je protivnik nadigrao, kad ih analizirate, jasno je da su to opet prejeftini golovi. Takve se stvari ne bi smjele događati”, rekao je Caktaš pa ocijenio jesenski dio prvenstva.

“Svjesni smo da je polusezona bila katastrofa i da to nije Hajduk kakvoga svi mi želimo. Opet, igrali smo na refule, u nekim smo utakmicama stvarno izgledali odlično, ljudi kažu ‘to je to’, a onda dođe neki Šibenik, gdje svi očekuju pobjedu, pa tu padnemo. Odigrali smo dobrih i loših utakmica, ali sve skupa je to loše. Mora biti bolje”, prokomentirao je.

Nema pritiska

Zbog epidemiološke situacije u svijetu nogomet se igra pred praznim tribinama, pa pritisak zbog navijača više ne postoji.

“Stvarno nema pritiska. Svi bismo mi voljeli da su navijači na stadionu jer se nogomet igra zbog njih. Ne znam što je razlog lošijih rezultata, igramo dobro, a onda se desi pad koncentracije pa primiš gol, dva i stvarno se teško stalno vraćati”, prokometnirao je.

Caktaš je zatim rekao da je atmosfera u svlačionici odlična te da svađa između Jradija i Jurića tijekom utakmice protiv Varaždina nije bila ozbiljna.

Hajdukov kapetan progoorio je i o novom treneru Bori Primorcu koji je dobro počeo na klupi Bijelih, ali stvari su sada postale lošije.

“Cijelu ovu polusezonu igramo promjenjivo. Tako je kod svih trenera. Smatram da mi imamo stvarno dobru ekipu. Slična razmišljanja možete čuti i kada drugi to komentiraju, bivši igrači ili treneri. Redom imaju dobro mišljenje što se tiče naše momčadi, ali dosta puta mi to nismo pokazali na terenu”, kaže Caktaš.

Ključno pitanje

Caktašu ugovor s Hajdukom istječe sljedeće ljeto pa se postavlja pitanje njegove budućnosti u splitskom klubu. Prije nekog vremena se i pojavila priča da mu je klub ponudio novi, siromašniji, ugovor, ali da ga je on odbio.

“Moj ugovor istječe u peti mjesec. Normalno je da ću se sad kad je završila polusezona naći s predsjednikom Jakobušićem i razgovarati na tu temu. Znam što me očekuje i što vas najviše zanima pa evo i odgovora: financije nisu nikakav problem, mene zanima, plan, vizija i budućnost kluba. Na tu temu ćemo više razgovarati”, rekao je pa odgovorio na pitanje bi li prihvatio manji ugovor:

“Od predsjednika ste mogli čuti kojim će se on putem voditi, a ja sam rekao da financije nisu problem, te da me zanimaju više druge stvari. Zanima me kako dalje, plan i vizija u narednim godinama. Dva puta sam bio najbolji strijelac lige, jednom samostalno, drugi put nas trojica, ali sve te svoje osobne titule bih zamijenio za osvajanje prvenstva s Hajdukom. Osvojio sam Kup, bio prvi strijelac HNL-a, ali nemam to prvo mjesto.”

‘Situacija na proljeće mora biti puno bolja’

Caktaša je najavio i proljetni dio prvenstva, u kojemu, naglašava, Hajduk mora biti bolji.

“Rezultati moraju biti puno bolji i dat ćemo sve od sebe da tako krene. Vidjet ćemo što će donijeti prijelazni rok. Želim iskoristiti priliku i pohvaliti gospodina Primorca, istinsku legendu. Došao je pomoći Hajduku u omladinskoj školi, a kad je bilo stani-pani, uskočio je u prvu momčad. Ne znam ostaje li on i dalje uz prvu momčad, ali situacija na proljeće mora biti puno bolja”, zaključio je.