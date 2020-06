KAPA DO PODA, MAJSTORE: Brozović oduševio dobrim djelom, navijači mu ne mogu prestati davati komplimente zbog onog što je napravio

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović platio je ženi iz Sjeverne Makedonije operaciju kuka u cijelom iznosu od 3.000 eura i to samo pod uvjetom da se njegovo ime ne objavi u javnosti.

BLIŽI LI SE KRAJ BROZOVIĆEVE AVANTURE U INTERU? Za vrijeme korona-pauze trener Conte počeo je raditi na opasnom planu

Kako u petak prenosi sarajevski portal Sport1.ba prvotimac milanskog Intera je putem mreže navijača Intera s Balkana olakšao život Makedonki koja nikad nije ni čula za njega.

PANIKA NA SAN SIRU: Inter užurbano radi na ‘operaciji’ Brozović: ‘On je vođa i Conte ne može zamisliti momčad bez njega’

Stranica navijača Intera je obećala anonimnost, ali na kraju je objavila kompletne podatke nakon čega su navijači Intera masovno čestitali skromnom Vatrenom na ljudskosti i dobrom djelu koje je učinio.

Classy from Marcelo Brozovic👍👏👏

Donated to a Macedonian girl the full amount she needed for a surgery.

He didn't say it to anyone. He just did. pic.twitter.com/8TsYWxai1g

— Football Footprints (@footyfp) June 18, 2020