KAOS UOČI UTAKMICE HAJDUKA I ŠIBENIKA: Dva policajca ozlijeđena, privedeno osam Funcuta i jedan Torcidaš

Navijači su pokušali upasti na stadion

U utakmici 17. kola Prve HNL Hajduk je u petak pobijedio u gostima sa 1-0 Šibenik, a pobjednički gol zabio je Teklić. Hajduk je do pobjede došao pogotkom Teklića u 62. minuti, a nije iskoristio penal koji je dosuđen u sudačkoj nadoknadi. Tako je novi trener Bijelih Paolo Tramezzani slavio u debiju na klupi splitskog kluba.

“Znali smo da će biti teško. Ovo je težak teren na kojem ni drugim ekipama nije bilo lako. U teškim trenucima pokazali smo karakter. Vidjeli smo i neke druge dobre stvari. Sretan sam zbog igrača, znam koliko ova pobjeda znači za samopouzdanje, moral. U ovom trenutku im ovo može pomoći da dobiju na mirnoći, da im je lakše igrati. Naš put je dug, ali danas sam sretan zbog njih”, rekao je Tramezzani poslije susreta.

“Ne smijemo misliti da smo napravili nešto. Već nas za nekoliko dana čeka najvažnija utakmica. Znam koliko to znači našim navijačima. Moramo glavu držati nisko, moramo pronaći kontinuitet. To ne možeš pronaći u tri-četiri dana. Momčad koju sam izveo danas sam imao u glavi nakon prvog treninga. Želio sam igrače postaviti u komfornu zonu gdje bi mogli pokazati svoje karakteristike. Vidjet ćemo kako će to izgledati protiv Dinama”, poručio je.

A nakon utakmice oglasila se policija s priopćenjem u kojem navode su navijači Šibenika Funcuti pokušali upasti na stadion.

“Dana 22. siječnja oko 17,20 sati u Šibeniku, gradski predio Šubićevac, prije početka prvenstvene nogometne utakmice između HNK Šibenik i HNK Hajduk, koja se odigrala bez nazočnosti gledatelja, pripadnici domaće navijačke skupine pokušali su probiti policijski kordon radi pristupa stadionu kojom prilikom su policijski službenici prema skupini navijača upotrijebili sredstva prisile temeljem Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Tijekom policijskog postupanja ozlijeđena su dvojica policijskih službenika, a zbog sudjelovanja u navedenom događaju kao i drugim događajima u blizini stadiona uhićeno je devet pripadnika navijačkih skupina od kojih 8 pripadnika domaće navijačke skupine i jedan pripadnik gostujuće navijačke skupine. Postupanje prema navijačima je u tijeku u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i po završetku ćemo obavijestiti javnost o poduzetom”, stoji u priopćenju