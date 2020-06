KAOS U ŠKOTSKOM NOGOMETU NAKON ŠTO SU ODBILI PROŠIRITI LIGU: ‘Sada su nam svi putevi zatvoreni, ostaje nam jedino sudska tužba’

Edinburški Hearts u ponedjeljak je najavio pokretanje pravne akcije protiv škotske profesionalne nogometne lige (SPFL) nakon što je odbijen prijedlog o proširenju prve lige sa 12 na 14 klubova za sljedeću sezonu zbog čega je Hearts izgubio prvoligaški status.

DIREKTOR PSG-A IZNENADIO, NAJAVIO DA NEĆE BITI MEGATRANSFERA: ‘Nitko si to ne može priuštiti, pa čak niti mi…’

U trenutku prekida škotskog prvenstva prije tri mjeseca Hearts je zauzimao posljednje mjesto na ljestvici koje vodi u niži rang natjecanja.

Celtic have been confirmed as Scottish Premiership champions and Hearts have been relegated after the SPFL ended the season.

Full story: https://t.co/RVw43CiGcc pic.twitter.com/hpgjynLjKo

— BBC Sport (@BBCSport) May 18, 2020