Talijanski prvak Juventus loše je ušao u ovu sezonu i, kako stvari sada stoje, jako će teško obraniti titulu.

OTKRIVENA VELIKA TAJNA IZ JUVENTUSOVE SVLAČIONICE? Ovo baca novo svjetlo na Ronalda, navijači bi mogli pobjesniti

Nakon devet odigranih kola momčad iz Torina, koju je na početku sezone preuzeo Andrea Pirlo (41), nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice Serije A i ima šest bodova manje od vodećeg Milana.

Ugledni talijanski list Il Corriere della Sera objavio je u ponedjeljak piše da u Juventusovoj svlačionici postoje “komunikacijski problemi” između trenera Pirla i nekih igrača u Juventusovoj svlačionici, koji su zbunjeni jer ne znaju što se od njih traži na terenu.

Il Corriere piše da nogometaši smatraju da Pirlo s njima ne dijeli taktičke upute, već ih za utakmice priprema pomoćni trener, hvatski stručnjak Igor Tudor, a tijekom susreta im upute daje drugi pomoćnik, Roberto Baronio.

Igrači nisu zadovoljni s takvim pristupom i ovu situaciju uspoređuju s onom kada je na klupi bio kritizirani trener Maurizio Sarri, kojega je baš Pirlo naslijedio.

