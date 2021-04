Njemački mediji na dan prve četvrtfinalne utakmice u Ligi prvaka između njemačkog Bayerna i francuskog PSG-a javljaju kako vlada kaos u bavarskom gigantu.

Glavni problem je sukob trenera Hansija Flicka i sportskog direktora Hasana Salihamidžića, a Bild javlja da su zbog tog sukoba na površinu isplivala velika neslaganja u klubu.

Flick je zbog te situacije klupskom vodstvu rekao da će na kraju sezone donijeti odluku o tome hoće li nastaviti voditi Bayern jer nije zadovoljan što se trenutno događa u klubu i time što nema pravo odlučivanja o važnim pitanjima.

Flick želi više odlučivati oko transfera igrača, a sportski direktor Salihamidžić ne žali da mu se on miješa u posao.

Klupska uprava ima jasan stav – da o transferima odlučuje sportski direktor i čelnici kluba, dok je trenerov zadatak rad s igračima koje mu dovedu.

