KAOS U BARCELONI: Ova fotografija najbolje pokazuje u kakvom je stanju katalonski gigant; ‘Da su barem igrači pokazali istu strast…’

Barcelona je u četvrtak neočekivano izgubila od Osasune na svojem terenu

Nogometaši Real Madrida u četvrtak su svladali Villarreal i osvojili 34. naslov prvaka Španjolske u povijesti i prvi nakon 2017. godine.

MESSI DIVLJAO NAKON ŠTO IH JE PONIZILA PUNO SLABIJA MOMČAD: U prijenosu uživo žestoko je kritizirao suigrače

Njihov najveći rival, Barcelona, igrala je u istom terminu na svojem terenu s Osasunom i izgubila 1:2. Hrabri gosti su poveli preko Arnaiza (15), Messi je izjednačio u 62. minuti, a Osasuna i s igračem manje pogotkom Tporesa (90+4) dolazi do velike pobjede. Ivan Rakitić je igrao do 67. minute.

‘Ljuti smo mi, a i naši navijači…’

Nakon tih utakmica u momčadi Barcelone vladalo je veliko nezadovoljstvo, a najglasniji je bio kapetan i jedan od najboljih nogomataša na svijetu Lionel Messi.

On je bio je vidno uznemiren, isfrustriran, uputio je velike kritike cijeloj momčadi.

“Cijelu sezonu nas pobjeđuju slabije momčadi. Igraju s većim intenzitetom, s više motiva, mi tako lako primamo golove. Izgubili smo toliko bodova kad nismo trebali Ova je utakmica najbolje pokazuje kakva nam je sezona bila. Ljuti smo, a ljuti su i naši navijači. Ne dajemo im ništa. Moramo biti samokritični i popraviti se prije nego počne Liga prvaka. Moramo napraviti neke promjene.”, rekao je Argentinac.

Nakon utakmice društvenim mrežama se počela širiti fotografija pomoćnog trenera Barce Edera Sarabije koji je odmah nakon kraja utakmice s ruksakom na leđima napustio stadion.

Brojni navijači su komentirali tu fotografiju i isticali kako im je žao što se Sarabia našao u toj situaciji.

Neki od komentara su: “Žao mi ga je, da su barem igrači pokazali istu strast kao on”, “S kim je trebao otići? Messijem, Brainwatheom ili Setienom?” i “Ne žele ga slušati, veći su od njega.”

