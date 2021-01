KAOS NA UTAKMICI NETSA I SIXERSA: Igrač na klupi saznao da je pozitivan, Irving se nije niti pojavio u dvorani i ne odgovara na poruke

Brooklyn Netsi svladali su na svom terenu trenutačno vodeći sastav lige Philadelphia 76-erse sa 122-109 iako su pred sam početak susreta saznali kako će nastupiti bez Kyrie Irvinga koji se nije pojavio u dvorani “iz osobnih razloga”, a nije nastupio niti Kevin Durant zbog sigurnosnih protokola vezanih uz COVID-19. Također, Seth Curry je saznao da je pozitivan na koronavirus tijekom prve četvrtine utakmice.

DONČIĆ SLAVIO U VELIKOM OBRAČUNU S JOKIĆEM: Slovenac i Srbin pružili čudesne partije, zvijezda Denvera ušla u društvo velikana

Izostanak Irvinga nadoknadio je Joe Harris ubacivši 28 poena, a odlično ga je pratio i Caris LeVert sa 22. Sixersi su tako neočekivano prekinuli niz od pet uzastopnih pobjeda, najefikasniji u redovima sastava iz Philadelphije bili su Shake Milton sa 24 i Joel Embiid sa 20 ubačaja.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021