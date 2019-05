KAOS NA ULICAMA RIMA, SRPSKI TRENER POKUŠAO NASRNUTI NA NAVIJAČA: Iznerviranog Mihajlovića morala zaustavljala policija

Velika nervoza na ulicama

U srijedu je odigrano finale Talijanskog kupa u kojem je Lazio pobijedio Atalantu i osvojio trofej, al utakmicu je došao pogledati i srpski trener Siniša Mihajlović koji trenutno vodi talijansku Bolognu.

No, njegov posjet stadionu Olimpico u Rimu, gdje se igrala utakmica, nije prošao bez problema. Dok je išao prema stadionu, Mihajlovića je vrijeđao jedan navijač, na što je srpski trener krenuo prema njemu i pokušao se suočiti s navijačem. No, do fizičkog obračuna nije došlo jer su Mihajlovića zadržali policajci, a talijanski mediji pišu da su Mihajlovića isprovocirale rasističke uvrede.

Mihajlović je tijekom igračke karijere nastupao i za Lazio, koji je jučer osvojio Kup, a prije utakmice na ulicama Rima bilo je nereda i navijačkih sukoba.