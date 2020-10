Navijači se nisu pridržavali epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije koronavirusa

LA Lakersi pobijedili su Miami Heat u noći s nedjelje na ponedjeljak, svladali ih ukupnm rezultatom 4-2 u seriji, i osvojili svoj 17. naslov prvaka u povijesti.

Lakerse je do titule predvodio njihov najbolji igrač i jedan od najvećih u povijesti LeBron James koji je postao prvi igrač koji je vodio tri različite momčadi do naslova te je je četvrti put jednoglasno proglašen MVP-om finala.

Epidemiološke mjere

Brojni navijači Lakersa došli su nakon velike pobjede ispred svoje dvorane, Staples Centera u Los Angelesu, i tamo proslavili titulu.

Njihovo slavlje bilo je priliično razuzdano, a obilježila su ga skandiranja u čast LeBrona Jamesa i Kobea Bryanta, njihovog legendarnog igrača koji je poginuo u padu helikoptera početkom ove godine.

WATCH LIVE: Fans have gathered near Staples Center to celebrate the #Lakers winning the franchise's 17th title. https://t.co/1bStk5gjdh pic.twitter.com/jUuUCE4azw — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 12, 2020

What pandemic? Lakers fans have gathered together in numbers to celebrate their NBA Championship 😷🏆pic.twitter.com/hbYXmF3DtG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2020

Također, navijači se nisu pridržavali epidemioloških mjera koje su na snazi zbog pandemije koronavirusa i u jednom trenutku su se sukobili s policijom koja ih je pokušala rastjerati.

Breaking: Lakers fans are clashing with the LAPD outside Staples Center as police are forcing fans to disperse following the Lakers championship win. pic.twitter.com/voV0rFv2O2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 12, 2020

Los Angeles Times piše da je slavlje počelo mirno, ali da je kasnije došlo do sukoba u kojima je policija uhitila nakoliko navijača.