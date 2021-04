Nemili događaji su krenuli nakon isključenja nogometaša domaće momčadi

Utakmica između NK Straže iz Huma na Sutli i ŠNK Banovca iz Gline u Četvrtoj nogometnoj ligi Središte Zagreb prekinuta je u 77. minuti nakon više incidenata, javlja Zagorje.com.

Situacija u utakmici bila je normalna do 60. minute, nakon čega je uslijedlo “ludilo”.

‘Ludilo’ počelo nakon sat vremena

Prvo je sudac Marko Matijašec iz Zaprešića dao drugi žuti, isključujući, karton igraču domaće ekipe Tinu Brezinščaku, nakon čega je službeni spiker “poludio” i na razglasu vrijeđao glavnog suca.

“Pi**a ti materina”, uzviknuo je spiker čiji se identitet nije mogao utvrditi preko službenog razglasa.

Nakon toga, u 75. minuti igrač gostujuće ekipe Dorijan Gomaz nesportski je udario igrača Straže otvorenim dlanom u prsa, nakon čega je isključen.

Gledatelji probili barijere

Na to je reagirao igrač Straže Borna Vidiček koji je izašao iz igre u 70. minuti i sjedio je na klupi. On je na nesportski Gomezov potez odgovorio istom mjerom, udario ga rukom u prsa pa je i on isključen.

No, tu nije bio kraj.

Delegat je u izvješću napisao da su gledatelji koji su susret pratili s brda probili zaštitne barijere i upali na teren te udarili jednog gostujućeg nogometaša i pomoćnog trenera koji je pokušao zaštititi svoje igrače.

Nakon svega toga, sudac je u 77. minuti prekinuo utakmicu.