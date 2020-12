U glavnoj borbi večeri Vyačeslav “Slava” Vasilevskiy je brutalno nokautirao Bogdana Guskova

U Moskvi je u četvrtak održana MMA priredba AMC Fight Nights, a nakon nje najviše se priča o okršaju boraca koji se tada ni nisu trebali boriti, već su u kavez ušli smo kako bi promovirali svoj duel, Magomeda Ismailova i Vladimira Mineeva.

Trebao je to biti “Božićni borilački spektakl”, a Ismailov i Mineev su ušli u kavez kako bi najavili svoju borbu, no u jednom trenutku je “zaiskrilo” i došlo je do velikog kaosa u oktagonu, u kojemu su sudjelovali i brojni posjetitelji.

Болельщики избили Владимира Минеева после потасовки с Магой Исмаиловым Массовой дракой закончилась встреча Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup, состоявшегося 24 декабря в Москве. https://t.co/MaxCCYh9HX pic.twitter.com/0Vjb8PH7AI — FightTime MMA (@fighttimeru) December 25, 2020

Policija radila red

Prema pisanju ruskih medija, u konačnici je morala intervenirati i policinja.

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Nakon što se situacija smirila, priredba je nastavljena, a u glavnoj borbi večeri Vyačeslav “Slava” Vasilevskiy je brutalno nokautirao Bogdana Guskova na opće oduševljenje publike.

Taj nokaut pogledajte OVDJE.