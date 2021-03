Engleski napadač Harry Kane prometnuo se u junaka prvog susreta osmine finala Europske lige između Tottenhama i Dinama. U 25. minuti zabio je za vodstvo nakon što je Erik Lamela promiješao obranu Modrih

LAMELA JE U NEKOLIKO POTEZA IZBACIO CIJELU OBRANU DINAMA: Pogledajte pogodak kojim je Tottenham poveo protiv Modrih

Svoj drugi pogodak na utakmici dao je pa u 70. i tako praktički riješio pitanje pobjednika. To mu je bio ukupno 26. pogodak ove sezone u svim natjecanjima te je već nadmašio brojku od prošle dvije sezone. Kaneov gol pogledajte ovdje.

26 – Among @premierleague players in all competitions this season, Harry Kane has scored the most goals (26) and also made the joint-most assists (16). Package. pic.twitter.com/ZGnFKUzNDq

— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2021