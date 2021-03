Kanadski tenisč Vasek Pospisil, 67. igrač svijeta, u prvom kolu ATP turnira u Miamiju u srijedu je izgubio od američkog kvalifikanta Mackenziea McDonalda, a nakon tog meča najviše se priča o ponašanju Kanađanina na terenu.

Popsil je bio jako nervozan, namjerno je gubio poene i bacao reket te gubio gemove. Zbog svojeg ponašanja dobio je nekoliko upozoranja od suca pa je bacio reket prema klupi.

U nastavku meča malo se primirio, no to mu nije pomoglo i u konačnici je izgubio sa 6:3, 4:6, 6:3.

Popsil je s Novakom Đokovićem osnovao Savez profesionalnih teniskih igrača (PTPA), a tijekom meča izrazio je svoju frustraciju prema ATP-u.

Pospisil se ispričao zbog svojeg ponašanja i rekao da je na njega utjecao sastanak sa službenicima ATP-a.

I want to sincerely apologize for my behavior on the court in Miami earlier today. I disrespected the game I love and for that I am truly sorry. By way of explanation, I felt deeply unnerved during a meeting between players and ATP executives last night, and.. [1/2]

— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 25, 2021