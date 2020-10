Čini se da do borbe neće doći ove godine

Kamerunsko-francuski MMA borac Francis Ngannou s velikim nestrpljenjem čeka revanš s američkim Hrvatom Stipom Miočićem u borbi u kojoj će napasti naslov UFC-ovog teškaškog prvaka.

Međutim termin se još uvijek ne zna što posebno frustrira ‘Predatora’ pa se odlučio požaliti fanovima preko Twitteru.

“Dvije borbe za titulu u teškoj kategoriji u dvije godine i još uvijek ne znamo hoće li uskoro biti nova. Pretendenti za naslov moraju se boriti za nešto”, napisao je pa je otkrio jedan detalj vezan za Miočića.

2 title fights in the @ufc heavyweight division for the past two years and yet we don't know if there will be another one anytime soon. Contenders have to fight for something 😤 #ThisIsSucks — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 20, 2020

“Izgleda da je Stipe odsutan do ožujka. A budem li morao čekati do tada, to će već biti skoro pa godina dana između mojih borbi. U posljednjih 16 mjeseci sam se borio jednom i to samo na 20 sekundi”, dodao je.

Miočić je u sredinom kolovoza pobijedio Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Apparently Stipe is out until March. If I have to wait until then it'll be almost another year between fights. — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 20, 2020