Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su utakmici osmine finala Europske lige izgubili na gostovanju kod Tottenham Hotspura s 0-2 (0-1).

NAJBOLJI MODRI POJEDINAC OTRKIO ŠTO KOD DINAMA NIJE VALJALO: ‘U Maksimiru moramo izaći s manjim respektom’

Oba gola za Tottenham postigao je Harry Kane u 25. i 70. minuti. junak Tottenhama izašao je iz igre u 84. minuti, a ubrzo je došao pod povećalo kamera jer se činilo da se ozlijedio.

“Mislim da nije ništa strašno. Svi žele igrati u nedjelju protiv Arsenala i sitnice ga neće zaustaviti. Nemam osjećaj da se radi o nečem ozbiljnijem”, kazao je nakon utakmice Jose Mourino, a onda je pohvalio svog napadača.

“On sve radi. Puno nam pomaže. Puno sam igrača odmarao i sretan sam s onim što nam Vinicius pruža, ali s Harryjem na travnjaku to je drugačija priča”, kazao je Mourinho.

Harry Kane with an ice pack getting strapped to his knee, took a kick to it and seemed to be in quite a bit of discomfort… hopefully just an impact injury and nothing to be worried about. pic.twitter.com/WEcLzQw7ED

— FPL Velvet (@FplVelvet) March 11, 2021