Ranije su na Svjetskom prvenstvu problema s crijevnom virozom imali Norvežani i Slovenci

Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, gdje će u subotu igrati odlučujuću utakmicu za plasman u četvrtfinale u kojoj će joj protivnik biti Argentina. Dan uoči tog dvoboja pojavila se vijest o zdravstvenim problemima s kojima se muče hrvatski rukometaši.

Više ih se požalilo

Kako javljaju RTL-ovi reporteri, Kauboje je napala crijevna viroza. Nekoliko reprezentativaca se požalilo na probleme, a najgore su prošli Ivan Martinović i kapetan Domagoj Duvnjak. Martinović je propustio trening i iz predostrožnosti je testiran na koronavirus, a taj je test pokazao da je negativan.

“Nažalost dogodilo se to i nama. Nadali smo se da neće. Na sreću imamo dovoljno širok roster. Vjerujem da se to neće toliko osjetiti s obzirom na to da smo gledali i pratiti Argentinu. To je jedna jednostrana reprezentacija koja igra malo više na snagu uz jednog individualca. To je Diego Simonet, njihov srednji vanjski. Dakle, igraju malo više na snagu i uz malo manje imaginacije. Uz dobru obranu i naše samopouzdanja, koje je naraslo nakon Bahreina, će biti dovoljno da uzmemo dva boda ua četvrtfinale”, rekao je stručni komentator RTL-a Nikša Kaleb.

Argentina je lako riješila Japan. Dobro su se pripremili i Japan je izgledao najlošije do sada. Argentinci, inače, vole igrati brz rukomet, što nama generalno ne odgovara.

Oprezniji u vraćanju

“Imaju iskusnog trenera Cadenasa na klupi, koji će se sa svojom taktikom htjeti dokazati protiv nas. Ponavljam, svojom kvalitetom možemo parirati Argentincima. Slomili su Japance s onim što smo mi trebali raditi, s obranom 6-0 i uz malo više kontakta. Japanci su protiv njih izgledali bespomoćno. Argentinci su u toj utakmici pak stvarno izgledali superkvalitetno ali objektivno kad se pogleda kvaliteta a igrača, ona je daleko na našoj strani”, dodao je i nastavio.

“Dvije stvari su bitne. Pokretljivost u obrani kakva je bila protiv Bahreina i još jedan detalja, a to je kad se počnemo vraćati iz napada u obranu da ne trčimo kao muhe bez glave pa da trčimo licem skroz do svog golmana pa se tek onda okrenemo, nego kad uhvatimo zalet do centra, na centru se okrenuti i u trku natraške kontrolirati argentinska dodavanja”, pojasnio je Kaleb.