KAKVA ŠTETA: Kramarić u zadnji tren otpao za utakmicu Borussijom, sjećate li se što im je napravio prošle godine?

Četiri gola zabio je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić u posljednjem susretu između Hoffenheima i Borussija Dortmund. Postao je tako prvi igrač u Bundesligi koji je im je u gostima dao toliko golova. Zbog toga su prije subotnjeg obračuna ova dva kluba svi puno očekivali od njega. Međutim, malo prije početka susreta Hoffenheim je objavio da je Kramarić ozlijedio gležanj te da nije na raspolaganju.

ANDREJ KRAMARIĆ ZA NET.HR: ‘Nisam imao priliku pokazati u reprezentaciji ovo što radim u Njemačkoj. To na neki način i nije moja krivica’

Prava je to šteta jer Vatreni u izvrsnoj formi. Prije tjedan dan je u 19. kolu Bundeslige nastavio svoju golgetersku seriju i zabio Bayernu iz Münchena, odnosno velikom Manuelu Neueru.

4 – Borussia Dortmund face @tsghoffenheimEN today. In the last meeting between those sides in Dortmund, @andrejkramaric9 became the first player to score four away goals in the Bundesliga against Dortmund. Fear. #BVBTSG pic.twitter.com/iyV2gmVhLo

