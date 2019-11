Slaven Bilić preporodio je Baggiese svojim dolaskom

Hrvatski stručnjak Slaven Bilić u četvrtak je u kampu West Bromwicha ugostio princa Williama. Uvaženi gosti stigao je u svrhu promocije kampanje Glavu gore kojoj je cilj osvještavanje značaja borbe za mentalno zdravlje. Tom je prilikom upozorio Bilića i njegove igrače na važnost brige oko mentalnog zdravlja. Prince William je poznat kao strastveni navijač Aston Ville, inače žestokih rivala West Bromwicha pa je ovaj put morao potisnuti to rivalstvo.

SLAVEN BILIĆ ZALUDIO ENGLEZE: Nane je apsolutno omiljena osoba na Otoku; ‘Zapalila sam se za njega, baš mi je seksi’

West Bromwich Albion ima samo jedan poraz i u seriji su od četiri pobjede zaredom. U srijedu su došli i do 11. pobjede dobivši Bristol City s uvjerljivih 4:1.

Dominiraju

“Ne želim skrivati da moja momčad dominira. Ali, moramo ostati skromni, ponizni i s dvije noge čvrsto na zemlji. Pokazali smo fizičku pripremu, pokazali smo našu igru, kontrolirali smo utakmicu, pokazali smo tempo i vještinu, sjajno smo se križali. Druga lopta? Ma zaboravite tu drugu loptu u igri, zabili smo 4 gola, masakrirali smo ih. To me najviše veseli. To je osnovno i o tome se ne raspravlja – to mora biti standard. Jednog dana pogodit ćete stativu ili udariti u živi zid iz slobodnog udarca. Imamo još za popraviti neke stvari, ali da ciljamo visoko – ciljamo”, rekao je Bilić poslije utakmice.

Navijači na društvenim mrežama izrazili oduševljenje Bilićem o čemu više možete pročitati OVDJE.

Prince William and Baggies boss Slaven Bilic deep in conversation pic.twitter.com/6z9pSwOPtf — Richard Guttridge (@RichG_star) November 28, 2019