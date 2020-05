KAKO JE ZAVRŠILA JEDNA OD NAJVEĆIH KOŠARKAŠKIH ERA? ‘Bio sam spreman ostati, želio sam ići po sedmi naslov, ali…’

Vodstvo kluba smatralo je da su Pippen, Rodman, Kerr i Harper prestari i da morjau otići

Zadnje dvije epizode hit dokumentarca o posljednjoj sezoni Jordanovih Bullsa, ‘The Last Dance’, završile su scenama velikog slavlja nakon slavnog pobjedničkog šuta preko Bryona Russella.

POZADINA NAJPOZNATIJEG JORDANOVOG KOŠA ZA POBJEDU: ‘Nakon toga završio je na mom popisu, a ta priča je čisto s*anje’

“Svi su govorili da sam ga gurnuo ali to je – s*anje. Išao je u tu stranu, nisam ga morao gurnuti”, rekao je Jordan o šutu za preokret i pobjedu 86:85 i šesti naslov prvaka u osam godina. Nakon toga došao je kraj jedne od najvećih sportskih era u povijesti. No, u desetoj epizodi ‘Posljednjeg plesa’ otkriveno je da su stvari mogle i drugačije završiti.

Ponudio mu da ostane

“Te večeri Jerry Reinsdorf (vlasnik Bullsa) me pozvao i ponudio mi da ostanem”, prisjetio se Phil Jackson događanja nakon trijumfa njegove momčadi.

“Nakon osvajanja šestog naslova, ponudio sam mu priliku da se vrati. Zaslužio ju je, bez obzira na to što je ranije rečeno”, rekao je Reinsdorf.

Međutim Jackson ga je odbio jer nije želio prolaziti kroz proces stvaranja nove momčadi.

“Ne želim voditi lošu momčad”, odgovorio mu je Jackson i to je bio kraj. Jackson je također rekao da je vrijeme za odmor te da to ne bi bilo pošteno prema Jerryju Krausu jer bi on to teško prihvatio.

Generalni menadžer, Krause, na početku te sezone mu je i rekao da nakon toga više neće biti trener i da Bullsi idu u stvaranje nove momčadi. Zbog toga se i Jordan odlučio povući jer je rekao da će igrati samo pod Jacksonom.

“Krause je već bio rekao da je to početak posljednje Philove sezone i da će otići i ako budemo pobijedili u sve 82 utakmice. Poslije toga je Phil rekao da je to njegov posljednji ples. Znali smo da neće zadržati momčad. Ne znam zašto su nam to rekli na početku sezone. Da su ponudili momcima koji su osvojili posljednji naslov ugovore na još jednu godinu svi bi potpisali. Potpisao bih i ja i ostao još jednu godinu. Već sam i prije potpisivao takve ugovore. Bi li Phill potpisao? Sigurno. Pippena bi trebalo nagovoriti, ali Phill bi bio tu, Dennis, ja bih bio tu i išli bi po sedmi naslov. Pippen to sigurno ne bi propustio”, ispričao je MJ.

“Osjećao sam da bi mogli uzeti sedmi naslov. Stvarno sam vjerovao u to. Možda ga ne bi uzeli, ali čovječe, to što nismo niti dobili priliku pokušati ne mogu nikako prihvatiti bez obzira na razloge”, poručio je Jordan.

Na kraju se to nije dogodio. Pippen je i Kerr napustili su Bullse, Rodmanu su pokazana izlazna vrata, a Jordan je po drugi put otišao u mirovinu.